Compras de Natal: brasileiro prioriza higiene e limpeza ao escolher lojas

Segundo levantamento do Instituto Locomotiva, segurança sanitária é fator essencial para consumidor brasileiro nas compras de Natal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O consumidor brasileiro está mais preocupado com a limpeza e higiene das lojas do que com os preços nas compras do Natal deste ano. Essa é a conclusão de um levantamento feito pelo Instituto Locomotiva, divulgado nesta terça-feira (15) pelaBrasil.O estudo mostra que paradas pessoas ados ambientes é o principal atributo observado na escolha dos estabelecimentos de compras, superando a seleção por preço, custo-benefício e qualidade dos produtos.

A pesquisa também revela que 49% das pessoas já se sentem seguras para fazer compras em estabelecimentos físicos de ruas e de shoppings, embora 62% dos entrevistados tenha declarado a opção pela aquisição de presentes pelo comércio virtual.

Em Belo Horizonte, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH) lançou em agosto o selo “Loja Segura” para estabelecimentos comerciais que cumpram protocolos de prevenção à transmissão da COVID-19, como as rotinas de limpeza e desinfecção do local.

Para receber o selo, é exigido ao lojista o cumprimento de uma lista de procedimentos, como a obrigação do uso de máscaras e a disponibilização de álcool gel 70% para funcionários e clientes. O distanciamento mínimo entre os consumidores e o controle de lotação também estão entre os protocolos sanitários e de prevenção demandados pela CDL-BH.

A pesquisa do Instituto Locomotiva foi realizada em parceria com o Centro Onet entre os dias 5 e 10 de novembro deste ano.

*estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz