Gerente de fazenda é detido após morte de trabalhador em cisterna

A Polícia Civilde Uberabade um trabalhador de 41 anos, já que há a suspeita de que o local onde ele morreu tenha sido alterado. Na manhã do último sábado (12), o trabalhador realizava a limpeza dentro de umade oito metros de profundidade em fazenda do munícipio, quando se sentiu mal e morreu, por causas ainda desconhecidas.

Equipe de salvamento do 8º BBM retira o corpo da vítima da cisterna

De acordo com informações do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), os militares retiraram a vítima das águas da cisterna com o uso de equipamentos de salvamento em altura. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Uberaba, após os trabalhos de praxe da perícia técnica da PC.