PRF apreende R$ 150 mil em iPhones e outros eletrônicos contrabandeados

(PRF) apreendeuemem, no Alto Paranaíba. A maior parte da carga era dee outros smartphones e estava em um carro de passeio, sendo que para nenhum produto havia pago tributo.

A abordagem aconteceu na, por meio de operação do Grupo de Patrulhamento Tático. O carro de passeio de Patos de Minas era conduzido por um homem de 33 anos. Quando a PRF pediu para verificar porta malas do veículo, encontrou uma série de aparelhos eletrônicos que tinha sido trazidos do Paraguai