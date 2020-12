Polícia desmantela escritório de falsificação de documentos na Grande BH

Material apreendido foi encaminhado para a Polícia Civil (foto: Divulgação/PMMG) falsificação de documentos, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, foi desmantelado pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (14/12). Dois homens foram encontrados no imóvel e foram presos. Um escritório que abrigava uma “central” de, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, foi desmantelado pelanesta segunda-feira (14/12). Dois homens foram encontrados no imóvel e foram presos.









Ainda de acordo com a PM, a internet era a principal fonte de informações para as falsificações, uma vez que dados de vítimas eram extraídos de redes sociais, assim como fotos. Identidades, papel-moeda, impressoras e computadores foram apreendidos.





Um dos presos pela polícia é um jovem de 18 anos e é proprietário do imóvel. O outro estava no local no momento da abordagem e portava dois documentos falsos. Eles, assim como todo o material apreendido, foram encaminhados para a delegacia.