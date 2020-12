Acidente entre caminhões e um carro de passeio mobiliza bombeiros na BR-381

Hyundai cinza foi parar debaixo de um dos caminhões (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) rodovias mineiras começa a aumentar. Nesta segunda-feira (14/12), dois caminhões e um veículo de passeio, um Hyundai cinza, se envolveram em uma impressionante batida no quilômetro 426 da BR-381, sentido Caeté-Belo Horizonte, próximo à Ponte de Caeté. Os bombeiros confirmaram que uma mulher morreu e que um homem ficou gravemente ferido, ambos passageiros do carro. Com a aproximação das festas de fim de ano, a violência nascomeça a aumentar. Nesta segunda-feira (14/12), dois caminhões e um veículo de passeio, um Hyundai cinza, se envolveram em uma impressionante batida no quilômetro 426 da BR-381, sentido, próximo à Ponte de Caeté. Os bombeiros confirmaram que uma mulher morreu e que um homem ficou gravemente ferido, ambos passageiros do carro.





Um deles teria tombado no local, e a outra carreta teria batido, de frente, contra a traseira do veículo de passeio, que foi empurrado pra debaixo da carroceria do veículo capotado.





Para fazer o resgate das vítimas, o helicóptero Carcará, da Polícia Civil (PCMG), foi enviado para o local. Por volta de 21h20, os bombeiros informaram que retiraram o homem que estava no interior do carro. Ele foi levado pela aeronave da PCMG para o Hospital João XXIII.