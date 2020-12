Bares de BH voltam a receber clientes para consumir bebidas alcoólicas

Bares voltaram a receber clientes para consumo de bebidas alcoólicas nos locais nesta sexta-feira (11/12) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG), nesta sexta-feira (11/12) e voltaram a receber clientes para consumir bebidas alcoólicas. A aposta do setor, no entanto, é para o final de semana, uma vez que algumas pessoas ainda não sabiam da notícia do “sinal verde”. Vários estabelecimentos de Belo Horizonte aproveitaram a liminar obtida pela, nesta sexta-feira (11/12) e voltaram a receber clientes para consumir. A aposta do setor, no entanto, é para o final de semana, uma vez que algumas pessoas ainda não sabiam da notícia do “sinal verde”.





19:06 - 11/12/2020 COVID-19: monitoramento dos esgotos aponta aumento de infectados em BH Premium Savassi, bar localizado no bairro homônimo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o gerente do estabelecimento, Ranieri Yamashita, vários clientes ainda não sabiam da existência da liminar. A estratégia usada foi anunciar na calçada que o consumo de bebidas alcoólicas estava liberado, por meio da decisão judicial. Foi o caso do, bar localizado no bairro homônimo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o gerente do estabelecimento,, vários clientes ainda não sabiam da existência da liminar. A estratégia usada foi anunciar na calçada que o consumo de bebidas alcoólicas estava liberado, por meio da decisão judicial.





“Recebemos muito bem (a notícia), felizes, mas a clientela não ajudou, vamos dizer assim. A notícia saiu tarde, de 17h30 para 18h, e pouca gente ficou sabendo. Pessoal que sentou hoje para tomar uma cerveja na mesa era o pessoal que estava passando. Nós informamos para eles que estava liberado, mas o que a gente nota é que as pessoas estão com medo. Não estão vindo mais”, avaliou Yamashita.





O gerente relatou que o movimento do bar caiu de 70% a 80% e que a situação se agravou durante as duas últimas semanas. A aposta de Ranieri é neste final de semana, uma vez que a notícia da liminar estará bem divulgada, provocando a volta dos clientes em maior número. Com o novo decreto, os bares funcionam até 22h.





Ranieri Yamashita relatou que o movimento do bar caiu de 70% a 80% (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) “Estamos com a liminar, somos filiados à Abrasel. Vamos abrir amanhã (sábado) e domingo. Esperamos que a liminar não caia, porque final de ano tem 13º dos funcionários, as contas não estão fechando, está bem complicado para manter o bar. Ficamos felizes de poder vender”, concluiu.





Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), que podem ser acessados, na íntegra, O mandado de segurança foi expedido pelo juiz Maurício Leitão Linhares, da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, na condicionante de que bares e restaurantes sigam os protocolos sanitários elaborados pela, que podem ser acessados, na íntegra, aqui . Em caso de não cumprimento da decisão por parte da PBH, uma multa diária foi estabelecida, porém, o valor não foi informado.





A PBH, até a publicação desta reportagem, ainda não havia sido notificada da decisão liminar.

Proibição da prefeitura

proibição começou desde a última segunda-feira, 7 de dezembro. O decreto publicado pela Prefeitura de Belo Horizonte no Diário Oficial do Município (DOM), nº 17.484 ( leia na íntegra ), assinado pelo prefeito Alexandre Kalil, levou em conta “as análises sistemáticas dos indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial realizadas pelo Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19”.





Conforme o novo decreto, padarias, lanchonetes, bares, restaurantes, cantinas, clubes, sorveterias podem continuar servindo alimentos para clientes no local, menos bebidas alcoólicas. A restrição também se aplica às feiras públicas ou licenciadas em propriedades públicas e privadas em Belo Horizonte.

Eventos natalinos





Sobre o Natal, a prefeitura passou a autorizar a realização de eventos de iluminação e decoração, além de caravanas comemorativas, mas sem divulgação prévia e sem potencial de atração de público, para evitar aglomerações. Além disso, é preciso solicitar um licenciamento específico para as atividades.

Relembre





Depois que a pandemia atingiu Minas Gerais, em março deste ano, Belo Horizonte passou a permitir apenas o funcionamento de serviços essenciais, como supermercados e farmácias. No caso dos serviços de alimentação, o atendimento era permitido somente por delivery