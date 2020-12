Decisão do MEC de retomar atividades causa polêmica no Norte de Minas

O Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG) (foto: Comunicação IFNMG/divulgaçao) Educação, Milton Ribeiro, de que as aulas presenciais nas universidades federais deverão ser retomadas em primeiro de março de 2021 causou polêmica nas instituições de ensino superior, que alegam que ainda não decidiram sobre a questão. Uma delas é o Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG), sediado em Montes Claros e que tem mais de 10 mil alunos em cursos superiores e técnicos em seus 11 campi no Norte e no Noroeste do estado e nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O novo anúncio do Ministro da, Milton Ribeiro, de que as aulas presenciais nas universidades federais deverão ser retomadas em primeiro de março de 2021 causou polêmica nas instituições de ensino superior, que alegam que ainda não decidiram sobre a questão. Uma delas é o Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG), sediado em Montes Claros e que tem mais de 10 mil alunos em cursos superiores e técnicos em seus 11 campi no Norte e no Noroeste do estado e nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

“Ainda não há decisão sobre data para possível retorno das atividades presenciais, mesmo porque há de se considerar a situação de cada unidade e as determinações de cada uma das onze cidades em que o Instituto possui campi”, informou a direção do Instituto Federal do Norte de Minas.

Por outro lado, a instituição lembra que conta com comissões internas que “já estão trabalhando para construção de diretrizes e planejamentos para que um possível retorno ocorra de forma segura e atendendo a todas as recomendações sanitárias”. Além disso, “o IFNMG vem acompanhando as discussões e decisões junto às demais instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica”, informou o Instituto Federal.

O IFNMG revelou que cada um dos seus 11 campi possui um calendário próprio, “dentro de sua autonomia pedagógica e de acordo com as condições da pandemia (da COVID-19) em cada cidade”. Desta forma, “é provável que o segundo semestre letivo de 2020 seja encerrado em todas unidades até o fim do primeiro semestre de 2021”.