UFU ainda espera sinalização da Andifes sobre retorno de aulas presenciais

UFU segue trabalhando no Calendário Acadêmico para 2021 (foto: Divulgação/Dirco/Milton Santos) Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Triângulo Mineiro, vai seguir as orientações da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) sobre a volta das aulas presenciais em 2021. O Ministério da Educação (MEC) publicou nova portaria que aponta o dia 1º de março como prazo para reinício das atividades presenciais nas universidades públicas e privadas do País. (UFU), no Triângulo Mineiro, vai seguir asda Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior () sobre a volta dasem. O Ministério da Educação () publicou nova portaria que aponta o diacomo prazo para reinício das atividades presenciais nas universidades públicas e privadas do País.





A nota enviada pela Diretoria de Comunicação da UFU afirma que, sobre a Portaria 1038 do MEC, ainda há outras análises a serem feitas, mesmo que futuramente siga o que a Andifes orientar. “A UFU ratifica que, tendo como referência uma indicação coletiva, o tema também está em análise pela Administração Superior em conjunto com o Comitê de Monitoramento à COVID-19-UFU e, também, das autoridades de saúde dos municípios em que a universidade está estabelecida”.

A instituição ainda afirmou que o Conselho de Graduação está trabalhando no Calendário Acadêmico para o ano de 2021. “Oportunamente, em sendo necessário, os Conselhos Superiores da UFU serão chamados a se manifestarem dentro de suas respectivas competências”, termina a nota sobre os trabalhos que envolvem a portaria do MEC e o trabalho da universidade.





Enquanto a UFU aguarda um posicionamento da Andifes, o presidente da associação, Edward Madureira, em entrevista à Globo News nesta terça-feira (8/12), afirmou que a portaria mais recente não necessariamente obriga o retorno das aulas presencias e que a Andifes ainda analisa a determinação do MEC e as implicações dela. Enquanto isso, as universidades seguirão planejamentos que já vinham sendo feitos.

A UFU



A Universidade Federal de Uberlândia tem sete campi, sendo quatro na cidade sede, um em Ituiutaba, um em Monte Carmelo e um em Patos de Minas. A UFU é o principal centro de referência em ciência e tecnologia no Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, Noroeste e partes do Norte de Minas, além do sul e o sudoeste de Goiás, e norte de São Paulo, e leste de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso.