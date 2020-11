Kalil diz estar sofrendo pressão para 'fechar' BH por conta da COVID-19: 'A situação é muito grave'

Prefeito concedeu entrevista nesta quarta. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), afirmou, nesta quarta-feira, que não descarta retroceder no que tange às fases detomadas em virtude dado novo. Reeleito com mais de 63% dos votos, o chefe do Executivo municipal garantiu estar respaldado, pela população, para endurecer as medidas restritivas.“A população respondeu na urna o que ela pensa de fechar a cidade. Estou recebendo uma pressão muito forte agora para fechar a cidade. A situação é muito grave. Uma pena que eu tenha que voltar aqui. Se não tomarem conta, nós vamos fechar a cidade”, disse, em apelo, sobretudo aos comerciantes belo-horizontinos. Kalil clamou por ajuda dos cidadãos da capital mineira.Segundo ele, se não houver conscientização, o retorno à fase ‘zero’ de flexibilização — em que só serviços essenciais são autorizados a abrir as portas — pode acontecer a qualquer momento.



“Vamos ajudar porque o poder público vai virar poder de polícia. Que os comerciantes tomem conta se não não vamos chegar até o natal. Amanhã poderemos estar aqui fechando tudo”, pediu.

Estatísticas da COVID-19 em BH

Fases de flexibilização

De acordo com o mais recente boletim divulgado pela PBH , publicado nessa terça (24), a cidade soma são 53.115 pessoas infectadas pela COVID-19 e 1.622 óbitos em virtude da doença. O documento contabilizou 245 novos casos e oito mortes em relação ao levantamento anterior, datado de segunda (23).A ocupação de leitos de terapia intensiva está em 40,4%, enquanto 38,1% das vagas de enfermaria têm pacientes. No começo da semana passada, os índices estavam em 31,8% e 29,8%, respectivamente. Os dois parâmetros permanecem na fase controlada, abaixo dos 50%, mas a alta progressiva requer atenção da população para que sejam redobrados os cuidados com a pandemia.Ainda conforme o boletim dessa terça, a incidência de COVID-19 acumulada nos últimos 14 dias, por 100 mil habitantes, aumentou de 89,9 para 90,9. O índice é o maior já registrado em novembro e está muito distante dos 20 casos que delimitam a faixa de baixo risco, de acordo com órgãos de saúde. É o limite que a prefeitura utiliza para, por exemplo, retomar as aulas presenciais.Em contrapartida, a taxa de transmissão, também conhecida por Rt. Isso porque o índice caiu de 1,09 para 1,08. Na semana passada, o número chegou a 1,13, o maior já registrado desde o começo de julho. Atualmente, cada 100 pessoas infectadas são capazes de passar a doença para outras 108. A taxa de transmissão volta para a fase 'verde', ou seja, de controle, abaixo de 1.A reabertura do comércio em Belo Horizonte foi feita de forma gradual, dividida em três fases. Na primeira, no início de agosto, foram contemplados todo o comércio varejista e atacadista, salões de beleza, shoppings e galerias de loja. No caso dos shoppings, inicialmente houve limitação de horários nos fins de semana, já que a autorização para funcionamento seria apenas de terça-feira a sexta-feira, das 12h às 20h. Na segunda fase, a partir de 21 agosto, foram liberados os restaurantes, contudo sem venda de bebidas alcoólicas.Somente em setembro os bares foram liberados a funcionar e vender bebidas, depois de acordo entre a prefeitura de Belo Horizonte e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG), mediado pela Justiça. Durante esse período, houve várias flexibilizações no protocolo, como liberação dos shows (a partir de setembro) e autorização para abertura durante todos os dias.Posteriormente, atividades da fase 3 foram incluídas no programa de abertura. Academias, museus, zoológicos e cinemas foram gradativamente liberados, com restrições quanto ao número de pessoas e de espaço, com obrigação de manter os cuidados de higiene e isolamento.