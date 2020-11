COVID-19 em BH: 'Notinha e multinha acabaram; vamos lacrar estabelecimentos', diz Kalil sobre fiscalização

Prefeito clamou por conscientização popular ante a pandemia do coronavírus. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Prefeitura devai endurecer a fiscalização do cumprimento das regras que norteiam a flexibilização das atividades comerciais. Nesta quarta-feira (25), o chefe do Executivo municipal, Alexandre(PSD), prometeu o fechamento de estabelecimentos que têm descumprido as regras estabelecidas para conter a disseminação do novoO prefeito chamou de “baderneiros” os cidadãos responsáveis por ignorar as recomendações. “Começamos, hoje, para o próximo fim de semanauma nova fiscalização. A ‘notinha’ e a ‘multinha’ acabaram; agora, vamos lacrar estabelecimentos. Estamos avisando aos baderneiros: vão ser presos. Monitoramos as redes sociais”, assegurou, durante entrevista coletiva.Segundo Kalil, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) terá papel fundamental no processo de vistoria.“Agora vamos fechar as portas dos irresponsáveis. Temos total apoio da PM. Chega de botar no ‘lombo’ do Kalil molecagem e irresponsabilidade”, protestou.



Leia também: "Irresponsabilidade, relaxamento, falta de empatia e ignorância podem nos levar a fechar BH novamente"



Kalil diz sofrer pressão para fechar a cidade



Kalil afirma que tem recursos suficientes para comprar vacina para todos



De acordo com ele, se não houver conscientização, o retorno à fase ‘zero’ de flexibilização — em que só serviços essenciais são autorizados a abrir as portas — pode acontecer a qualquer momento.



“Vamos ajudar porque o poder público vai virar poder de polícia. Que os comerciantes tomem conta se não não vamos chegar até o natal. Amanhã poderemos estar aqui fechando tudo”, pediu.