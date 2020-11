Kalil garante que BH tem recursos necessários para compra das vacinas para todos

Kalil pede compreensão da população até a distribuição da vacina (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), disse que o município estará preparado para imunizar a população com a vacina contra o coronavírus. Ele afirmou que a cidade está preparada financeiramente para distribuir a quantidade necessária de vacinas com o apoio do Governo Federal.





"Estamos com a luz no fim do túnel. Estamos a dois meses de uma vacina. A prefeitura vai comprar vacina se for necessário. Mas estamos armados. Não há risco de ficar sem vacina. Estamos com dinheiro separado para compra", afirmou o prefeito.

Ele disse que o município não vai "mexer nos recursos" destinados à vacina: "São seringas e não ampolas. Não costumo dar números, mas a PBH está muito bem administrada. Temos situação financeira muito confortável hoje em BH. Seja qual vacina for, temos o dinheiro necessário para imunizar. Nao vamos pôr a mão nesse dinheiro até o Brasil conhecer qual será o critério de imunização, mas BH não ter a problema de imunização".

O prefeito também alfinetou o Governo Federal a respeito da distribuição das vacinas aos estados: "Disse ao secretário numa reunião mais cedo. Não vamos por a mão no dinheiro até o Brasil conhecer qual será o critério de imunização que está na boca de sair aí, mas Belo Horizonte não terá problema caso haja maluquice de pela primeira vez na história o governo federal não soltar a vacina para o Brasil inteiro".