Black Friday e Natal flexibilizam horários do comércio em Uberlândia

Mudanças buscam pulverizar o fluxo de pessoas (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) horários de funcionamento do comércio em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, serão flexibilizados novamente por conta da Black Friday e também do período que sucede o Natal e o Ano Novo. As medidas são do Núcleo Estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 e serão válidas a partir do dia 27 deste mês. Osde funcionamento doem, no Triângulo Mineiro, serãonovamente por conta dae também do período que sucede oe o. As medidas são do Núcleo Estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento àe serão válidas a partir do dia 27 deste mês.









Depois, do sábado (28) em diante, os estabelecimentos comerciais ficam autorizados a funcionar todos os dias nos seguintes horários: entre 9h e 22h nos bairros, entre 9h30 e 22h no centro da cidade e de 10h e 22h nos shopping centers.



De acordo com o informações divulgadas pelo Comitê, o objetivo é pulverizar o fluxo de pessoas no comércio durante datas as comerciais. Mas foi salientado que é responsabilidade dos comércios garantir o cumprimento das normas de biossegurança estabelecidas.





“O Município pede a contribuição de todos com o uso de máscara, distanciamento entre outros clientes e higienização das mãos com álcool em gel, para que uma nova onda de casos não atinja o município”, diz comunicado do Município.





Desde outubro, Uberlândia não faz mais parte do Plano Minas Consciente e elaborou plano próprio para o controle das atividades da cidade para combate à COVID-19.