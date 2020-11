Construtora pede 'desculpas' por tombamento de prédio em Betim

Prédio tombou no dia 17 de novembro. Ao todo, 15 famílias que moravam nos arredores do edifício estão abrigadas em casas de familiares e hotéis (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





De acordo com a nota, Abrahim Hamza, único sócio da empresa, entrou em choque ao saber do tombamento do prédio, o que causou "grande abalo emocional". O empresário de 70 anos precisou ser hospitalizado. O informe também indicou que o estado de saúde de Abrahim é "delicado" e que, por recomendação médica, ele está evitando notícias que podem lhe causar "grandes emoções", não tendo condições de se manifestar no momento.









"A empresa Abrahim Hamza Construção Eireli-Me, buscará, através de perícias, os motivos, as causas e os responsáveis que deram ensejo a todo o infortúnio, e pede desde já sinceras desculpas a todos os moradores localizados ao redor do prédio, aos compradores e a toda população betinense", publicou.





O informe da empresa também destacou a atuação da Prefeitura de Betim na assistência das vítimas, agradecendo ao município, mas não indicou ações próprias que amenizassem a situação dos moradores envolvidos. A construtora também reproduziu uma fala de Abrahim Hamza, que celebrou o fato de o tombamento não ter deixado vítimas.





"Não se deve pensar apenas em tragédia, mas sim, e, principalmente, em livramento, pois graças a Deus várias vidas não foram perdidas", disse o único sócio na nota.





Demolição deve começar nesta quarta









Segundo Marco Túlio Freitas, Secretário de Ordenamento Territorial e Habitação de Betim, os peritos foram ao local para atestar a condenação da estrutura. A expectativa é de que o laudo saia amanhã pela manhã.





Para realizar a vistoria, os técnicos não puderam entrar na edificação. De acordo com Marco Túlio, seria uma manobra muito arriscada, já que o imóvel está muito inclinado e portanto oferece risco à segurança da equipe. Com isso, a análise teve que ser feita de residências da vizinhança, com o auxílio de drones.





A Prefeitura de Betim prevê que a derrubada, que será feita por uma empresa terceirizada, deve levar em torno de 48 horas. A preparação para o procedimento inclui montagem de maquinário, mobilização de ambulâncias e interrupção do fornecimento de energia elétrica em todo o quarteirão.





A construtora tentou suspender a demolição do edifício, mas a Justiça negou o pedido da empresa nessa segunda (23). Horas depois, uma nova decisão autorizou a Prefeitura de Betim a executar o serviço, desde que fosse feita uma vistoria no imóvel e a elaboração de um laudo.



(Com informações de Cecília Emiliana)

Uma semana depois do tombamento do Edifício In Cairo , no Bairro Ponte Alta, em Betim, na Grande BH, a, responsável pelo empreendimento, se posicionou. Nesta terça-feira (24/11), a empresa divulgou uma nota, na qual pediu “desculpas” aos moradores envolvidos por causa do transtorno, informando, também, que o dono foi hospitalizado.