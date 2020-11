Perspicácia de policial possibilita prisão de um dos envolvidos em série de roubos em BH

Os policiais cabo Antônio, cabo Júnior e soldado Sena ajudaram na captura de um dos ladrões do carro (foto: Polícia Militar/Divulgação)



A pessoa trabalha o dia inteiro. Ao final do expediente, só quer ir para casa e descansar. Não foi bem assim com o cabo Jovercino, da Polícia Militar, cuja perspicácia resultou na prisão de um ladrão que participou do roubo de um carro, na segunda-feira, e com este veículo, praticou uma série de assaltos.

O policial trabalha na rua, fazendo patrulhamento. Na manhã desta terça-feira (24), ele saiu do quartel onde trabalha, o 22º BPM, no Santa Lúcia, e iniciou o trajeto de volta para casa.





Num determinado momento, quando estava no Bairro Paraíso, seu carro foi ultrapassado por um Fox, em alta velocidade. O cabo Jovercino estranhou o excesso de velocidade e, ao iniciar a perseguição, percebeu que a placa era de um veículo roubado na noite anterior. Ele havia guardado a placa.





Imediatamente, ele fez um alerta para o quartel, que enviou uma viatura, a Gepar 7, que assumiu o comando da operação, iniciando uma perseguição ao veículo, que continuou em fuga.





Sabia-se que o veículo tinha participado em uma série de assaltos na noite de segunda e madrugada desta terça, inclusive a um posto de gasolina. O veículo foi cercado na Rua Horizonte, também no Paraíso.





De dentro do veículo, saltaram dois homens. O que estava no banco do passageiro acabou preso. Ele tinha nas mãos um revólver calibre 38. O motorista, por sua vez, saiu correndo e conseguiu escapar. Dentro do carro foram encontrados três celulares. O homem foi levado para o Ceflan 1.