Prédio que PBH negocia saída de moradores deve ser nova sede de centro de saúde

Fiscais participam de negociação com os moradores (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

O prédio em que fiscais da Prefeitura de Belo Horizonte () e guardas municipais realizam uma ação de reintegração de posse na tarde desta terça-feira deve ser a nova sede doA administração municipal informou que olocalizado na, 315, foi cedido pelo Governo Federal ao município. "Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde têm realizado vistorias no imóvel, para verificar a estrutura e iniciar os estudos que subsidiarão o edital de contratação de projeto para futura implantação da unidade de saúde", informou a PBH, por meio de nota.No local, moram cercahá quatro meses. As equipes tentavam negociar a saída dos moradores. “O que nós queremos é moradia. Não adianta chegar aqui com propostas e não vermos o retorno. Estamos cansados de viver na rua sofrendo, sendo humilhados”, disse Joseilson Santos da Silva, um dos representantes da ocupação.Equipes da, Subsecretaria de Fiscalização e Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania foram ao local em negociação com os integrantes da ocupação para chegar a um acordo.As 12 famílias desocuparam o prédio e foram encaminhadas para o Auxílio Pecuniário. Segundo a PBH, não houve confronto. "Foi oferecido Auxílio Pecuniário, no valor de R$ 500, às famílias. Essa quantia será recebida em caráter temporário, pelo período de seis meses. O auxílio poderá ser usado para ajudar no pagamento de uma moradia de aluguel ou contribuir para as despesas de quem optar por ficar em casa de parentes ou amigos", acrescentou a nota.Mais cedo, integrantes do Centro Estadual de Defesa de Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua acompanhavam as negociações e reclamavam que a ação da prefeitura é arbitrária.