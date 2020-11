Jovem é arrastado e 'engolido' por bueiro durante chuva no Norte de Minas

Felipe Lima Queiroz foi arrastado por 150 metros até cair em bueiro (foto: redes sociais/divulgação)

Um jovem foi arrastado pela correnteza e caiu em um bueiro, durante uma forte chuva, em Pedras de Maria da Cruz, às margens do Rio São Francisco, no Norte de Minas. Na manhã desta sexta-feira (20), integrantes do Corpo de Bombeiros de Januária (da mesma região) retomaram as buscas no município, na tentativa de localizar a vítima, Felipe Lima Queiroz, de 17 anos, desaparecido desde a tarde de quinta-feira, quando ocorreu a tempestade.

Jovem é arrastado e "engolido" por bueiro durante chuva no Norte de Minashttps://t.co/yqBbQrAJhR pic.twitter.com/a1KL4T4Y7e %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 20, 2020

Os bombeiros realizam as buscas no Rio São Francisco. Isso porque o bueiro onde Felipe foi “engolido” faz parte de uma galeria vai até o rio. O Velho Chico apresenta volume elevado por causa das chuvas dos últimos dias. A enchente dificulta o trabalho das equipes. O rapaz fazia entrega de marmitas para um pequeno restaurante da mãe dele, de moto, quando aconteceu o acidente.

De acordo com testemunhas, Felipe tentou atravessar uma avenida tomada pela enxurrada e perdeu o controle da moto, que foi arrastada pela força da água em um local íngrime.

Conforme o coordenador municipal da Defesa Civil de Pedras de Maria da Cruz, Fernando Pereira de Jesus, o rapaz e motocicleta foram arrastados por uma distância de 150 metros ladeira abaixo até o bueiro.

Felipe foi “puxado’ e caiu na galeria que vai até o Rio São Francisco. A moto ficou presa na entrada da galeria.

O bueiro estava aberto, sem nenhuma proteção, o que contribuiu para a ocorrência do acidente. A Prefeitura de Pedras de Maria da Cruz informou que a tampa do bueiro foi retirada por moradores.

Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, o local onde o jovem caiu fica a uma altura aproximadamente de 50 metros a partir do barranco do Rio São Francisco.

Os bombeiros, com a ajuda dos moradores, vasculharam a galeria de água pluvial e nada foi encontrado. Por isso, decidiram concentrar as buscas nas águas do Velho Chico.

Na quinta-feira (19), choveu o dia todo em Pedras de Maria da Cruz. Nesta sexta-feira, o tempo permanece nublado na região. Segundo Fernando Pereira, o nível do Rio São Francisco subiu mais de 1,5 metro de outubro até agora, com a tendência de continuar em elevação nos próximos dias.