COVID-19 avança em Valadares e cidade corre risco de entrar na onda vermelha

Governador Valadares registrou nesta sexta-feira (13/11) o maior número de mortes diárias por COVID-19 em novembro. Foram cinco mortes confirmadas pela doença e uma morte a confirmar. Foram registrados também 88 novos casos de COVID-19.

A ocupação dos leitos de UTI COVID-19 nos hospitais particulares continua em 100% e nos hospitais que atendem pelo SUS, a ocupação chega a 70,80%. A situação preocupa as autoridades e aumentou o temor da cidade entrar na onda vermelha do plano Minas Consciente, na reunião do Comitê Extraordinário COVID-19, marcada para dia 18.

Esse temor tornou-se maior depois que o prefeito de Governador Valadares, André Merlo, testou positivo para a COVID-19 e teve de ser transferido para um hospital particular em São Paulo, SP.

A Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (ACEGV) informou que na manhã dessa sexta-feira, aconteceu uma reunião entre o Ministério Público, Prefeitura Municipal, representantes dos Supermercados e as entidades representativas do Comércio (ACEGV, CDL e Sindicato dos Bares e Restaurantes) para traçar ações de prevenção da COVID-19 na cidade.

Entre essas ações, estão o cancelamento dos eventos políticos que geram aglomeração, que estavam agendados para o sábado, véspera do dia das eleições. Algumas coordenações de campanha cancelaram os eventos e outras reduziram o número de apoiadores pelas ruas, ao contrário do que ocorreu no sábado (7), quando aconteceram várias aglomerações pela manhã.

Para a semana seguinte ao dia de votação do primeiro turno, a prefeitura, em parceria com os supermercados e entidades de classe, vai implantar várias ações para conscientizar a população de que “a pandemia não acabou”.

“Vamos lembrar a comunidade que é preciso usar máscara, álcool em gel e manter o distanciamento social para que a cidade não feche. Vamos enfatizar junto aos empresários que é preciso exigir o uso da máscara para entrar em seu estabelecimento, que é obrigatório disponibilizar álcool em gel aos clientes, e que é responsabilidade de cada um fiscalizar o distanciamento social na sua loja, bar ou restaurante”, informou a ACEGV, em nota compartilhada nas redes sociais.

