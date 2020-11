Eleições em Ipatinga: nova pesquisa confirma empate técnico entre vereador e atual prefeito

Gustavo Nunes (PSL) assumiu a ponta na corrida eleitoral disputada com Nardyello Rocha (Cidadania) (foto: Reprodução Redes Sociais)

Na corrida pela Prefeitura de Ipatinga, no Vale do Aço, uma nova pesquisa de intenção de votos mostra a virada do vereador Gustavo Nunes (PSL) sobre o atual prefeito, Nardyello Rocha (Cidadania), candidato à reeleição. Na pesquisa anterior, realizada entre 6 e 8 de novembro, Nardyello tinha 24,17% das intenções de voto e Gustavo Nunes, 20,33%, na pesquisa estimulada.

Na nova pesquisa, realizada entre 9 e 12 de novembro, realizada pela MAP Pesquisa e Comunicação, divulgada pela TV Alterosa e jornal, Gustavo Nunes tem 23,83% das intenções de voto, seguido de perto por Nardyello Rocha, que tem 20,67%, na pesquisa estimulada. Apesar da virada em pontos percentuais, a situação dos dois candidatos é de, considerando que a pesquisa tem margem de erro de 4% para mais ou para menos.

Em seguida, na pesquisa estimulada de intenção de votos, aparecem Jadson Heleno (DEM), com 14,67%; João Magno (PT), com 7,17%; Médico Dr. Juliano (PTB), com 5,83%; Robinson Ayres (Psol ) com 0,67%; Diego Arthur (PCB), com 0,50%. Branco, nulo e nenhum somam 10,33%. Não sabem ou não responderam, 16,33%.

No cenário espontâneo, em que os entrevistadores não apresentam nomes de candidatos aos eleitores, Gustavo Nunes continua na frente com 18,67% e atual prefeito Nardyello Rocha com 15,50% das intenções de voto. Os indecisos totalizam 36,17%. Brancos e nulos são representados por 10% das intenções de voto.

Em seguida, na pesquisa espontânea, aparecem: Jadson Heleno (DEM), com 11,67%; João Magno (PT), com 4,83%; Médico Dr. Juliano (PTB), com 2,50%; Diego Arthur (PCB), com 0,33%; Robinson Ayres (Psol), com 0,33%.

Rejeição

O candidato com a maior rejeição é o atual prefeito Nardiello Rocha, seguido pelo ex-prefeito petista João Magno, com 17,3%, seguido de perto pelo atual prefeito Nardyello Rocha, que tem 16,2%.

Ainda na questão rejeição, Jadson Heleno (DEM), 6,7%; Gustavo Nunes (PSL) tem 3,3%, Robinson Ayres (Psol), 1,3%; Nilson Pereira (Patriota), 0,8%, Médico Dr. Juliano (PTB), 0,7%; Diego Arthur (PCB), 0,3%; Rair Anício (PSTU), 0,2.

Pesquisa

A pesquisa em Ipatinga foi realizada entre 9 e 12 de novembro. Foram ouvidas 600 pessoas. A amostra foi estratificada por gênero, faixa etária, bairros, renda e escolaridade, tornando representativa de 98% do total do eleitorado de Ipatinga.

A amostra foi determinada considerando um intervalo de confiança de 95%. Já a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A técnica de aplicação da entrevista consiste em contato face a face com o entrevistado utilizando um questionário estruturado.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-03319/2020.