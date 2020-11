PM prende assaltante que só roubava mulheres no Barreiro, em BH

Homem assaltou unidade de laboratório no Milionários na manhã desta quinta-feira (5) (foto: Reprodução/Google Street View)

Foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (5) um homem responsável por uma sequência de roubos a mulheres na região do Barreiro, em BH. Ele foi detido pela PM após assaltar clientes e funcionárias de um laboratório no Milionários.





Em seguida, ele fugiu sentido Avenida Olinto Meireles. As vítimas chamaram a polícia e os militares conseguiram identificar o homem, que tem 45 anos e já é conhecido por praticar roubos no centro comercial do Barreiro.





"Ele já vinha praticando uma série de roubos por aqui e a maioria das vítimas eram mulheres. Ele sempre conseguia fugir porque conhece bem as ruas, becos e lotes vagos da região", explica o Tenente Derli, responsável pela operação.





O autor dos crimes já vinha sendo procurado pela polícia. "Hoje conseguimos prendê-lo e o identificamos como responsável por mais outros três roubos na região nos últimos dias", completa o tenente.

Apesar do susto, as vítimas do assalto de hoje passam bem. Os pertences delas foram todos recuperados.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais