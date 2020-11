Desmoronamento em obra da Santa Casa de Passos deixa um morto e um ferido

SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados (foto: Facebook/Reprodução)

Um homeme outro ficouapósde terra em uma obra na MG-050, em, no Sudoeste de Minas, na tarde desta quarta-feira (4). A construção é de um projeto dado município. Os atingidos são colaboradores do hospital.

De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa, as vítimas estavam em atividade nada Cidade da Saúde e do Saber, que no futuro será um polo de conhecimento e promoção da saúde. “Foi umaque surpreendeu toda a instituição”, diz nota.

Colaboradores trabalhavam na construção de projeto da Santa Casa (foto: Facebook/Reprodução)

foi chamado para fazer o resgate das vítimas. Segundo os militares, assim que chegaram ao local encontraram Daniel Mizael da Silveira, de 52 anos, com a parte inferior do corpo aindae sem vida.“Iniciaram então, acardiopulmonar. A vítima chegou até a sere a receber medicações no local, porém infelizmente, sem êxito”, diz o relato dos militares.

O corpo de Daniel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Passos.



A outra vítima foi levada para a Santa Casa. De acordo com o hospital, o homem passou por exames e segue estável.



Equipes do Corpo de Bombeiros e a Perícia da Polícia Civil também foram acionados.

Nota de Pesar

A Santa Casa soltou uma nota de pesar. Confira na íntegra:

É com pesar que a Santa Casa de Misericórdia de Passos se solidariza com a família do colaborador que faleceu nesta quarta-feira, 4 de novembro, em atividade na Cidade da Saúde e do Saber.

A instituição está promovendo todo o suporte para família e amigos neste momento tão delicado.

A Santa Casa de Passos reforça que preza pelo bem-estar e segurança de todos os colaboradores, nos diversos níveis de funções e setores, promovendo constantes capacitações relacionadas à segurança do trabalhador no âmbito profissional e disponibilizando todos os equipamentos de proteção individuais para a sua atividade.

O acontecimento foi uma fatalidade que surpreendeu toda a instituição.

Desde o início de sua fundação, a SCMP tem como princípios a humanização, misericórdia e acolhimento, portanto, estamos dispostos a prestar todo apoio necessário aos familiares e entes queridos.

Que Deus conforte o coração da família e amigos, trazendo paz de espírito e mansidão.