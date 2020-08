Carroceiro morre soterrado no Norte de Minas

Local onde corpo de homem foi soterrado na vazante do Rio Gorutuba (foto: Corpo de Bombeiros/divulgaçao)

Um homem morreu soterrado em Janaúba, no Norte de Minas, onde retirava areia de um barranco, que cedeu e caiu sobre ele.





O acidente aconteceu na tarde dessa sexta-feira (21) e o corpo foi resgatado pelos bombeiros na manhã deste sábado (22).

A vítima é o carroceiro Wanderlei Cantuária Alves, de 49 anos.

O acidente ocorreu numa área de vazante do Rio Gorutuba, a dois quilômetros do leito do curso d água, no Bairro Dente Grande. Carroceiros costumam retirar areia do local para o uso da construção civil na cidade. No mesmo local também é feita a retirada de argila, usada na fabricação de tijolos.

De acordo com informações do 6º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Janaúba, Wanderlei se deslocou para a vazante do Rio Gorutuba, por volta das 16 horas de sexta-feira para retirar areia, escavando o terreno, e não retornou para casa.

Na manhã deste sábado, a família acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que vistoriaram a área.

Inicialmente, no local, foram encontrados somente a carroça e o animal de Wanderlei. Ao constatarem o soterramento, os bombeiros iniciaram o trabalho de escavação.

Após uma hora de trabalho dos bombeiros, o corpo do carroceiro foi resgatado a um a profundidade de 80 centímetros em meio da areia. Ele foi morto por asfixia. Há suspeita de ele também sofreu fraturas.

O corpo foi encaminhado para a necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros, na mesma região.