Patos de Minas: cinemas e eventos poderão voltar com novo protocolo

Município ainda prepara protocolos de clubes sociais, por exemplo (foto: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas) Patos Minas, no Alto Paranaíba, atualizou os protocolos para que eventos, cinemas e recreação voltem no município. Eventos de grande porte, como a Fenamilho, não poderiam acontecer neste momento, mas a ideia é a liberação gradual enquanto a cidade se mantenha na onda verde no plano Minas Consciente.



09:54 - 03/11/2020 Minas ultrapassa 9 mil mortes pela COVID-19 em 651 cidades flexibilização é do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19. Para retomada, o setor de eventos, neste primeiro momento terá como limite 30% da capacidade de público e seis horas de duração. Mas nem tudo será permitido e não poderão ocorrer, por exemplo, festivais, exposições, feiras agrícolas, formaturas ou eventos em boates.



São permitidos eventos corporativos e sociais, como casamentos, aniversários e confraternizações particulares ou empresariais realizados em residências ou em salões que alugam o espaço para essa finalidade.



Outra permissão é a abertura de cinemas, mas que terão de isolar parte das poltronas e proibir a entrada de crianças de até 12 anos nas salas sem a presença de um responsável maior de 18 anos. A bomboniere está liberada, desde que siga protocolos de higienização e distanciamento. As salas deverão ser liberadas 30 minutos antes da exibição para evitar aglomerações na entrada. Cuidados de higienização e sanitização para dentro e fora das salas de exibição foram estabelecidos.





Parques de diversão e parques temáticos, boliches, salões de sinuca e de eletrônicos e até pistas de kart terão que seguir protocolos rígidos, com restrição de 30% da capacidade em área fechada e 50% em ambiente aberto. Alguns protocolos, como o de clubes sociais, estão sendo finalizados, pois também precisaram passar por ampla revisão em razão das novas liberações.





O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 ainda preparou protocolo único para bares e restaurantes, dividindo às permissões para quando o município estiver na onda amarela e na onda verde. Os estabelecimentos podem funcionar todos os dias, das 7h às 24h. "Essa separação é necessária porque o Minas Consciente prevê regras diferentes para uma fase e outra do programa. Por exemplo, música ao vivo em bares e restaurantes só pode ocorrer na onda em que estamos hoje, a mais flexível. Se regredirmos, volta a ser permitido apenas som ambiente", explica o coordenador do grupo de trabalho, Célio Adriano Lopes.





Fiscalização



A Vigilância Sanitária é responsável pela fiscalização e ressaltou, em comunicado da prefeitura, que há recorrente descumprimento das medidas de segurança, o que não poderá ocorrer com a flexibilização atual. O objetivo é manter o município na onda verde e poder seguir com mais setores em funcionamento. O comitê informou que os protocolos podem ser alterados mediante avanço ou recuo do cenário epidemiológico de COVID-19 e diante de novas orientações da Vigilância Sanitária.