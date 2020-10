Bar é interditado na Região Centro-Sul por descumprir normas do decreto municipal

Bar descumpriu decreto estabelecido pela PBH (foto: Divulgação)

Um bar localizado na Avenida Brasil, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi interditado na madrugada deste sábado depois de descumprir normas determinadas pela prefeitura. De acordo com a fiscalização, a abordagem ao estabelecimento foi feita por volta da 0h30, depois do prazo máximo estabelecido pelo decreto municipal na reabertura dos bares e restaurantes.

Segundo a fiscalização, proprietários do comércio fecharam as portas e mantiveram os clientes na área interna mesmo depois do horário determinado para fechamento. A Guarda Municipal teve que ser acionada para liberar a saída dos consumidores. O decreto da prefeitura estabelecia que os bares poderiam ficar abertos ao público e vender bebidas alcóolicas, no máximo, até 22h.





O órgão detectou vários descumprimentos aos decretos e protocolos de prevenção, como desrespeito ao horário, fechamento do estabelecimento com clientes dentro e aglomeração em local abafado.





Durante a fiscalização, foi feita a interdição e lavratura do Auto da Interdição. O responsável pelo bar se recusou a assinar o documento.