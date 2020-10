Live com candidatos a vereadores debate projetos em favor dos moradores de rua e seus animais

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Belo Horizonte possui pelo menos 7 mil pessoas sem teto (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



Sete candidatos a vereadores ligados à causa animal participarão neste domingo (4), às 19h, de uma live organizada pela ONG MRSC Beagá (Moradores de Ruas e Seus Cães), para esclarecer dúvidas e debater projetos sobre o tema em Belo Horizonte. O evento virtual ocorre numa data especial, o Dia Mundial dos Animais.

Os candidatos Paulo Vitor Vargas (Novo), Adriana Araújo (PSB), Wesley Moraes, Duda Salabert (PDT), Paula Camargos (PSDB), Val Consolação (Progressistas) e Franklin Oliveira (Patriotas) marcarão presença no debate. O bate-papo será mediado pelo coordenador da ONG, Thiago Dester.





“A causa animal vem ganhando cada vez mais simpatizantes, já é destaque na política brasileira. Apesar do crescente número de adeptos, poucos candidatos se comprometem politicamente com esse assunto, que vai desde a proteção até a defesa de seus direitos básicos e questões de saúde pública, como é o caso da leishmaniose”, diz Thiago.





De acordo com o coordenador, a proposta da transmissão ao vivo pela internet é deixar a população ciente dos projetos a serem discutidos no Legislativo, que terá um papel fundamental para garantir os direitos dos animais e na mudança das leis: “Não temos vínculo com qualquer candidato que estará presente no evento ou não e seja ele postulante ao cargo de vereador ou prefeito. Todos foram indicados pelo nosso público”.



Projeto começou há cinco anos





O projeto da ONG surgiu há cinco anos em São Paulo, depois que o fotógrafo Edu Leporo fez imagens de moradores em situação de rua e seus animais. A partir daí, a iniciativa estendeu para outros estados do país.

Desde junho, a MRSC Beagá assumiu um ponto de assistencialismo, a convite do projeto Canto da Rua Emergencial, em um espaço na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte. O circuito de atendimento funciona para a população em situação de rua, oferecendo banho, comida e roupas, e seus animais, que também recebem banho, ganham ração e petiscos, coleira, roupinhas e passam por uma consulta prévia com veterinário. Mais de 1 mil atendimentos já foram feitos desde então.