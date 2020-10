Mudas de árvores são trocadas por caixinhas de leite em Belo Oriente

A troca das plantas por caixas de leite foi feita no ambiente da empresa, seguindo os protocolos de enfrentamento da COVID-19 (foto: Divulgação Cenibra) pandemia do novo coronavírus, a Celulose Nipo-Brasileira (Cenibra) não deixou de promover uma ação tradicional entre os seus empregados. É a troca de mudas de árvores nativas, ornamentais ou frutíferas por litros de leite. A ação é feita há 10 anos, na unidade industrial da empresa que fica em Belo Oriente, no Leste de Minas, para celebrar a celebrar a chegada da primavera e o Dia da Árvore. Mesmo com ados, a Celulose Nipo-Brasileira (Cenibra) não deixou de promover uma ação tradicional entre os seus empregados. É a troca de mudas de, ornamentais ou frutíferas por litros de leite. A ação é feita há 10 anos, na unidade industrial da empresa que fica em, no Leste de Minas, para celebrar a celebrar a chegada da primavera e o Dia da Árvore.





As mudas, produzidas no Jardim Ornamental, foram trocadas por vales-leites comprados na padaria Ki Delícia, localizada na fábrica, como forma de apoiar o comércio local e evitar o contágio da COVID-19 pela manipulação das embalagens.





Para os empregados que estão em trabalho remoto, no sistema home office, a Cenibra entregou as mudas em casa. Essas mudas, de acordo com a direção da empresa, podem ser usadas na arborização de espaços, ornamentação de parques e jardins, formação de pomares e preparo de chás e temperos. Quem as recebe sempre dá a melhor destinação possível e contribui para a preservação ambiental.





As caixas de leite trocadas durante a ação serão doadas pelo Instituto Cenibra às instituições filantrópicas dos municípios da área de atuação da empresa.