Valadares: aulas presenciais serão retomadas a partir de segunda-feira (5/10)

Na Univale, as aulas práticas serão retomadas obedecendo protocolos de distanciamento e aplicação de medidas sanitárias (foto: Divulgação Univale)

A onda verde do Minas Consciente começa a valer neste sábado (3/10) no Leste de Minas e Governador Valadares terá de volta a música ao vivo nos bares, salões de festa e casas de show. Na segunda-feira (5/10), as aulas presenciais serão retomadas na Universidade Vale do Rio Doce (Univale) e nos cursos de idiomas.





Na Univale, os cursos de Biomedicina, Direito, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia voltarão a fazer atividades práticas. O retorno será feito de forma lenta, gradual e organizada, prezando pela biossegurança e sem aglomeração dentro dos campi, informou a direção da universidade.





A decisão de retormar essas aulas se deu depois que o Governo de Minas Gerais autorizou, dentro dos protocolos da onda verde. Apesar do retorno, a gestão acadêmica da Univale informou que a pandemia permanece oferecendo riscos e que ainda não é a hora de flexibilizar. Por isso decidiu manter as aulas teóricas de forma remota, por entender que não há prejuízo acadêmico.





“Entendemos a sensibilidade do momento, mas a maior preocupação da Univale agora é com a saúde da comunidade acadêmica, ainda há aqueles alunos e professores que são do grupo de risco, há os alunos que moram fora e tem dificuldades com o transporte coletivo e diversas outras particularidades que também inviabilizam o retorno presencial. Dessa maneira, a instituição decidiu que não mudará seu planejamento, irá manter todas as aulas e atividades teóricas de forma remota, assim como tem sido feito desde o início do isolamento”, explicou a reitora da Univale, Lissandra Lopes Coelho Rocha.





“Nós já vivenciamos quase a metade do semestre, nos restam apenas 60 dias para o encerramento das aulas. Permanecer com aulas teóricas como já estamos nos permitirá planejar com mais afinco o nosso retorno presencial para o próximo ano, quando o cenário deve ser de maior segurança”, disse a reitora.





Apesar das diretrizes indicando retorno, cada curso tem suas próprias particularidades e serão analisadas separadamente. Assim, coordenadores, professores e alunos terão condições de discutir e chegarem a uma solução que mais se adeque a realidade, de forma a garantir a boa relação entre todos os integrantes dessa comunidade acadêmica.

A universidade já havia retomada as aulas na pós-graduação de forma presencial no mês passado, com número reduzido de alunos (foto: Divulgação Univale)





Cursos de idiomas

As aulas presenciais nos cursos de idiomas também voltam a partir de segunda-feira. "Depois de longos seis meses afastados de nossa escola, fomos autorizados a reabrir, através da revogação da liminar judicial em favor do SINPRO, que impedia as atividades presenciais e do decreto estadual que autoriza a volta às aulas, em escolas de idiomas, nas cidades que estão na onda verde do Minas Consciente", disse Maria Irene Zonis, vice-diretora do Liceu, uma das escolas de idiomas mais tradicionais de Governador Valadares.





Ela explicou que a escola está tomando todas as medidas protetivas para cumprir o protocolo necessário "e assim podermos atender nossos alunos da melhor maneira possível. A escola conta com álcool em gel em todos os ambientes. Limpeza e desinfecção contínua dos espaços, salas arejadas, separação de carteiras respeitando o distanciamento social e professores e funcionários utilizando máscaras e protetores faciais".





O retorno das aulas no Liceu será gradual e opcional e o aluno que estiver tendo aulas on-line poderá optar por mantê-la, de acordo com os horários combinados com o professor.