Carga de cigarros roubada em Itaúna é recuperada pela polícia em BH

O caminhão foi encontrado abandonado às margens da rodovia no Anel Rodoviário, em BH (foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal (PRF)) carga de cigarros que havia sido roubada por um grupo de assaltantes, Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e por policiais civis do da Delegacia Especializada de Repressão de Roubos de Carga (Depatri/MG). O carregamento estava dentro de um caminhão que foi abordado em Belo Horizonte. Umadeque havia sido roubada por um grupo de assaltantes, na tarde dessa terça-feira (29) , em, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e por policiais civis do da Delegacia Especializada de Repressão de Roubos de Carga (Depatri/MG). O carregamento estava dentro de um caminhão que foi abordado em









Na ocasião, de acordo com a Polícia Rodoviária Militar (PRM), moradores da região perceberam uma movimentação estranha e acionaram a Polícia Militar (PM), que foi até o local.



Ao chegarem à área indicada, os policiais se depararam com o caminhão abandonado e sem o carregamento.





O motorista foi mantido refém pelos criminosos até Belo Horizonte, onde foi solto.

Apreensão dos produtos





Segundo a PRF, as autoridades receberam informações referentes ao roubo na data do ocorrido e deram início às investigações. Ao localizarem, estacionado às margens da rodovia do Anel Rodoviário de BH, um veículo semelhante ao utilizado para o transbordo da carga roubada, os agentes da polícia foram até o local e fizeram buscas pelo caminhão.





Após a averiguação, foi confirmado que os materiais roubados estavam no interior do veículo. Além disso, depois de fazer a checagem dos itens identificadores do caminhão, os policiais constataram que ele era clonado, existindo ocorrência de roubo do mesmo.





Também foram efetuadas buscas no local, porém os autores da ação não foram localizados. Dessa forma, o veículo e a carga foram encaminhados para a Depratri-PC/MG.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina