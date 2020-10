Falsificação de cachaça é alvo de operação da Polícia Federal na Região Noroeste de BH

De acordo com a instituição, a investigação foi iniciada há dois meses, depois de receber denúncias sobre a falsificação. Ao chegar na casa onde era feita a fabricação clandestina, os agentes da PF encontraram selos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), rótulos e cerca deem espécie. Foi verificado também que a produção não atendia normas de controle sanitário. Além disso, 70 garrafas e quatro galões com cachaça também foram confiscados (veja no vídeo abaixo parte do material apreendido).