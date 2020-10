Polícia Militar estoura laboratório de drogas no Morro das Pedras

Foram apreendidos cinco quilos de crack, dois quilos de cocaína, além de R$ 4.700,00 em dinheiro e material para a produção de drogas (foto: PM/Divulgação)



Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a estourar um laboratório de drogas que funcionava no Morro das Pedras, em BH. Foram apreendidos cinco quilos de crack, dois quilos de cocaína, além de R$ 4,7 mil em dinheiro e material para a produção de drogas. Estima-se que o prejuízo causado ao tráfico de drogas seja de R$ 200 mil.

Segundo a sargento Gisele, quando os policiais chegaram ao local, três homens, todos maiores de idade, trabalhavam na manufatura das drogas.





Imediatamente, foi dada busca na casa. Os três homens e a droga apreendida foram levadas para o Ceflan 3, onde a ocorrência foi encerrada. A expectativa dos policiais, agora, é capturar o restante da quadrilha e detectar para que pontos da capital a droga era distribuída.

Bairro Palmital

Um buraco debaixo de um tanque de lavar roupas, coberto por madeiras. Esse era o esconderijo de drogas de uma casa abandonada na Rua Ramiro Siqueira, no Conjunto Palmital. Os policiais encontraram apenas um tablete pesando 1,5 quilo de maconha prensada, no entanto, no local havia espaço para uma grande quantidade de drogas.





Os policiais militares receberam uma denúncia anônima de que traficantes armados estariam usando o local como ponto de estocagem e venda de drogas.





O local, segundo os policiais, era uma camuflagem perfeita, por se tratar de uma casa abandonada, o que facilitava a ação dos traficantes. Nas buscas feitas no imóvel, os policiais encontraram duas armas escondidas entre as telhas da casa. Eram uma submetralhadora de fabricação artesanal, com carregador e uma escopeta.