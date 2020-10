Preso homem que ateou fogo em mata no Barreiro nesta quinta

Perícia está no local para fazer levantamentos e avaliar o tamanho do prejuízo ao meio ambiente (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (1º), o homem que ateou fogo na Rua Maria Amélia Pimenta, 40, próximo ao campo do Teixeira Dias, no Bairro Diamante, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

O incêndio foi provocado ainda pela manhã, com soldados do Corpo de Bombeiros sendo acionados. Os motivos que fizeram o homem a atear fogo no local ainda são desconhecidos.





Ele foi levado para a Delegacia do Barreiro, no entanto será transferido para o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, que é quem cuida desses casos.





A perícia esteve no local para fazer levantamentos e avaliar o tamanho do prejuízo ao meio ambiente. A conclusão dos peritos será anexada ao inquérito e é considerada uma das peças principais do processo.