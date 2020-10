Mulher morre em acidente com motocicleta em BH

Local onde o acidente aconteceu, no Bairro Cinquentenário (foto: Reprodução/Google Street View)

Uma mulher de aproximadamente 60 anos morreu na noite desta quinta-feira (1º) em um acidente com motocicleta em Belo Horizonte. O fato aconteceu no encontro das avenidas Tereza Cristina e Dom João VI, no Bairro Cinquentenário, Oeste de BH.

De acordo com a Polícia Militar, ode 47, contou que trafegava pela Avenida Tereza Cristina. No local, repentinamente, a mulher atravessou, o que ocasionou o acidente, segundo os relatos do condutor.

Ele sofreu ferimentos graves, com fraturas nos braços. Já a mulher sofreu traumatismo craniano. Um médico e um enfermeiro que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros, mas ela não resistiu.

A morte foi confirmada pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia da Polícia Civil também compareceu ao local, enquanto um rabecão encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

Já o motociclista foi conduzido até o Hospital da Unimed em Contagem, na Grande BH.