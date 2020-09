Policiais ficam feridos em acidente entre viatura e caminhão em Venda Nova, em BH

Viatura teve perda total (foto: Divulgação/PMMG)

Um acidente envolvendo uma viatura e um caminhão terminou com dois policiais militares feridos na madrugada desta quarta (30), na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova. Ambos foram encaminhados ao hospital e passam bem.









Um dos militares sofreu uma torção no joelho esquerdo, um pequeno corte na cabeça e sentiu dores pelo corpo, sendo encaminhado pelo Samu para o Hospital Belo Horizonte. O outro, que sofreu uma fratura no braço esquerdo e um corte no olho, foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado ao João XXIII.





O condutor do caminhão informou no boletim de ocorrência que "levantou atrasado para o serviço" e que o semáforo estava amarelo quando passou pelo cruzamento do acidente. Testemunhas, entretanto, confirmam a versão dos militares de que o sinal estava vermelho para o caminhoneiro.





A viatura foi rebocada e teve perda total. O condutor do caminhão soprou o bafômetro, que deu negativo, e foi encaminhado para a Delegacia de Plantão do Detran.