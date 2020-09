Mulher morre após esfaquear os filhos de 9 e 18 anos na Grande BH

Filhos da mulher foram socorridos no Hospital Municipal de Contagem (foto: Divulgação/Câmara Municipal de Contagem)







Uma tragédia em família marcou a noite dessa terça-feira no Bairro Durval de Barros, no limite entre Contagem e Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher de 37 anos morreu após esfaquear os próprios filhos, que foram hospitalizados.





A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 20h. O pai da mulher disse que ela fazia tratamento para depressão e tomava remédios controlados. Ela estava agitada e dizendo que queria se matar. Na manhã de ontem, segundo ele, a mulher estava mais nervosa que o normal porque o filho dela, de 18 anos, havia chutado o cachorro de estimação da família. O rapaz, segundo ele, é surdo, mudo e também usa medicação controlada.









Quando a PM chegou ao local, a mulher ainda estava no quarto com um ferimento no abdômen. Com a ajuda dos parentes, os policiais saíram com ela da casa e a levaram até outra equipe do Samu, mas eles não conseguiram reanima-la e o óbito foi confirmado.





A criança e o adolescente foram levados ao Hospital Municipal de Contagem. De acordo com a PM, a menina contou que a mãe estava muito agressiva ontem e dizendo que ela e o irmão não eram seus filhos. Durante o dia, ela deu comprimidos para os dois dormirem. Ao acordar, ela viu a mãe na cozinha e que, depois disso, foi esfaqueada por ela. Depois disso, segundo a menina, a mãe entrou no quarto do outro jovem e deu uma facada em uma das pernas dele.





A perícia da Polícia Civil recolheu o objeto usado no crime. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada pela PM como lesão corporal seguida de suicídio. O caso foi encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia de Contagem.