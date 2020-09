Carro roubado há mais de um ano é recuperado em abordagem na BR-116

Carro foi apreendido durante fiscalização na noite de ontem (foto: PRF/Divulgação)







Um carro roubado no Espírito Santo foi localizado nessa terça-feira, em Minas Gerais, mais de um ano após o crime. O motorista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116 em Muriaé, na Zona da Mata.









Ao realizar uma vistoria mais detalhada, os policiais descobriram que o certificado de licenciamento do carro era falso e que o veículo havia sido roubado em 6 de março do ano passado no município de Alfredo Chaves, no Espírito Santo.





O motorista recebeu voz de prisão e foi levado a uma delegacia onde foi registrado um boletim de ocorrência por uso de documento falso e receptação. “O veículo foi apreendido e encaminhado para o depósito credenciado pelo Detran onde posteriormente será restituído ao seu proprietário”, informou a PRF.