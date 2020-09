Carro cai dentro de córrego em avenida de Contagem

Bombeiros e guardas civis atuaram na ocorrência (foto: Guarda Municipal de Contagem/Divulgação)





Um carro caiu dentro de um canal do córrego da Avenida Severino Ballesteros, altura do Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (15). A dinâmica do ocorrido ainda não foi identificada.









Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez a condução dela para o Hospital Municipal de Contagem.