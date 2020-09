Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na Grande BH

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Umacidente entre ume umna MG-262, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou um morto no início da tarde desta quarta-feira (30).De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida frontal entre os dois veículos ocorreu no km 5, próximo ao Bairro Alvorada.O motorista do carro, identificado como Dilmon Resende Buzatti, de aproximadamente 60 anos, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA-Sabará), mas o óbito foi constatado ao chegar na unidade de saúde.As duas vitimas do caminhão não sofreram lesões.