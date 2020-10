Mais de 200 armas apreendidas no Leste de Minas são entregues para o Exército

(foto: PCMG/Divulgação)

Uma das grandes preocupações da Polícia Civil é com relação ao desarmamento de criminosos. Somente na Região Leste de Minas Gerais, em especial no entorno de Santa Maria do Suaçuí, cerca de 350 armas foram apreendidas e destruídas.No último dia de setembro, por exemplo, 209 armas foram repassadas ao Exército, que é o responsável pela destruição delas. O arsenal foi apreendido nos últimos quatro meses.Segundo o delegado Douglas Mota Barbosa de Oliveira, a ação é resultado dos esforços das investigações feitas Pela Polícia Civil e conta com a colaboração do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).Ele afirma que a expectativa é que as apreensões de armas continuem neste ritmo, para tornar a vida um pouco mais segura nas cidades do Leste Mineiro.