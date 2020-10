PRF apreende quase 50 mil litros de combustível em Juiz de Fora

As cargas, de ambas as ocorrências, foram apreendidas pela PRF (foto: Divulgação/ PRF) PRF) apreendeu, em menos de 12 horas, em duas ocorrências distintas, cerca de 50 mil litros de combustível com documentação fiscal irregular. As diligências foram registradas nessa quarta-feira (30) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A Polícia Rodoviária Federal () apreendeu, em menos de 12 horas, em duas ocorrências distintas, cerca de 50 mil litros decomirregular. As diligências foram registradas nessa quarta-feira (30) em, na Zona da Mata mineira.









Ao verificar a documentação fiscal, foram constatadasirregularidades, pois o destino correto do carregamento seriam dois postos de combustíveis na Região Metropolitana da capital paulista.





Já no final da noite, uma carreta com cerca de 30 mil litros de combustível também foi abordada por agentes da PRF no km 766 da BR-040, em Juiz de Fora. Segundo eles, o motorista do veículo transportava a carga sem a identificação externa, em uma tentativa de enganar a fiscalização.





Ao ser abordado, o condutor da carreta apresentou notas fiscais para acobertar o transporte da mercadoria. Mas, ao analisarem os documentos os policiais chegaram a conclusão de que eles não correspondiam a carga transportada.





A ocorrência foi encaminhada para a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) para as demais providências.

As cargas das duas ocorrÊncias foram apreendidas pela PRF.

