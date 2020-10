Uberaba é a cidade mineira com mais focos de incêndio em 2020

Em setembro na cidade de Uberaba os incêndios em vegetação aumentaram quase 80%, em relação ao mesmo período do ano passado (foto: 8º BBM/Divulgação)

O comando do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) informou que a demanda de incêndios em vegetação em Uberaba aumentou 76% em setembro deste ano, com relação ao mesmo período de 2019. Além disso, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Uberaba é a cidade mineira com a maior quantidade de focos em 2020 até o final do mês de setembro.

“Triste recorde que fez o 8º BBM militar já iniciar ajustes para melhor prevenção e preparação para o ano que vem”, destacou o tenente coronel Anderson Passos, comandante do 8º BBM.

De acordo com informações do 8º BBM, no mês de setembro de 2020, em Uberaba, ocorreram 320 ocorrências envolvendo incêndios em vegetação, sendo que no mesmo período do ano passado foram 182 incêndios em vegetação do Município do Triângulo.

Ao todo, em 2020, na cidade mineira, já aconteceram 1.027 incêndios em vegetação. Durante todo o ano passado foram 786 ocorrências desta natureza. Com relação a 2017 e 2018, coincidentemente, ainda conforme o 8º BBM, ocorreram em Uberaba 592 ocorrências envolvendo incêndios em vegetação em cada ano.

Segundo o Ranking de Incêndios em Minas Gerais do INPE, entre 1 de janeiro e 23 de setembro de 2020, Uberaba foi a cidade que teve mais incêndios este ano. Em segundo lugar, aparece Paracatu e, em terceiro, São Roque de Minas. Depois vêm Sacramento (4º), Patrocínio (5º), Delfinópolis (6º), Brasilândia de Minas (7º), Jaíba (8º), João Pinheiro (9º) e Passos (10º).

Em 2019, segundo o INPE, Uberaba foi a terceira cidade com mais ocorrências de incêndio em vegetação. O primeiro lugar ficou com Uberlândia e, em segundo lugar, Paracatu.