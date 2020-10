Prédio histórico de BH, Palácio da Justiça passará por ampla reforma

O Palácio da Justiça, no Centro de Belo Horizonte, foi inaugurado em 12 de janeiro de 1912 (foto: Renato Weil/Estado de Minas - 24/7/03)

Reunião realizada na manhã dessa quarta-feira (30) deu início à discussão sobre as obras de restauração doRodrigues Campos. Projetado peloRaphael Rebecchi para receber o Fórum e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ele foi inaugurado em 12 de janeiro de 1912, no Centro de Belo Horizonte, depois de quase dois anos de construção.

O prédio centenário está localizado na Avenida Afonso Pena, 1.420, próximo de outros edifícios históricos, como o Automóvel Clube de Minas Gerais.





O Palácio da Justiça funcionou como sede do TJMG até a década de 1950, quando já não comportava mais o crescimento da Corte Mineira. Em seguida, passou por reformas estruturais quea arquitetura original."Discutimos algumas metas e no dia 20 vamos definir o escopo das intervenções no prédio, identificando empresas capacitadas para o trabalho, estimativa de custos e por fim, a autorização da presidência para a execução das obras, após processo de licitação", anunciou o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais () Gilson Soares Lemes

Segundo o desembargador Luiz Audebert Delage Filho, superintendente do Museu da Memória do Judiciário Mineiro (Mejud), o objetivo é fazer um resgate histórico: "Queremos realizar a restauração para que o edifício volte a ter as características de quando foi inaugurado".

"É importante também refazer os jardins de acordo com o projeto original", acrescentou o desembargador Marcos Caldeira Brant.





Detalhes na fachada do prédio (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press - 13/1/12)

Detalhes da obra

As obras preveem a restauração do Palácio da Justiça levando em consideração oprojeto original, mas sem deixar de lado aPelo menos um elevador deve ser instalado no interior do edifício, que também tem acesso pela Rua Goiás. Após a reforma, o prédio deverá ser aberto a, se inserindo no turismo cultural de Belo Horizonte.





Ficou estabelecido na reunião o prazo de 20 de outubro para que a Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial (Dengep) do TJMG apresente um projeto detalhando toda a restauração.



Nele devem constar a estimativa de custos, as empresas envolvidas no processo, além das autorizações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e da Prefeitura de Belo Horizonte para dar início à reforma.



Também partiparam do encontro o 2º vice-presidente do TJMG, desembargador Tiago Pinto; o magistrado Octavio Augusto de Nigris Bocallini; o juiz auxiliar da Presidência, Jair Francisco dos Santos; o diretor da Dengep, Marcelo Junqueira; a supervisora de Gestão Predial do TJMG, Giulia Thayna; os assessores especiais da Presidência, Renato Cardoso Soares e Gutenberg Junqueira, e o arquiteto da Dengep, Otto Leonardo Vieira.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina