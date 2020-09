Justiça autoriza reabertura de mais 20 escolinhas em BH

Na terça-feira (29), outras 11 unidades particulares de pré-escola já haviam sido beneficiadas por decisão semelhante do juiz Rinaldo Kennedy Silva, também responsável pela nova deliberação.





“Com o retorno das atividades econômicas, a grande maioria dos pais precisou voltar ao trabalho, não tendo com quem deixar os filhos com segurança, ficando as crianças sob os cuidados de pessoas não capacitadas para tanto. Ao contrário das escolas de ensino fundamental, médio e superior, a frequência nas escolas infantis não é obrigatória e sim facultativa, e os pais poderão levar os filhos para as escolas e creches, ao seu critério, para que possam trabalhar com tranquilidade, e para que os menores sejam cuidados por especialistas”, argumentou o juiz em ambas as decisões.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que vai apresentar recurso ainda nesta quarta-feira.





O Estado de Minas ouviu diretores de algumas dessas unidades autorizadas a funcionar para saber como estão os preparativos para receber as crianças. Os gestores relataram que contrataram empresas especializadas em segurança sanitária para adequar os estabelecimentos e preparar os educadores e funcionários. Entretanto, nenhum dos centros de ensino infantil ouvidos informou data de reabertura.





* Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa