Procurados por envolvimento com drogas, quatro são presos na Vila Bambirra

Ao realizarem umade rotina na Vila Bambirra, no, na Região Oeste de Belo Horizonte, policiais militares prenderam quatro homens, entre 20 e 52 anos, suspeitos de tráfico de drogas.Ao chegarem à, duas viaturas do 22º BPM se surpreenderam quando quatro homens, ao avistarem as viaturas policiais, fugiram.Rapidamente, as equipes se posicionaram em pontos estratégicos da favela e conseguiram cercar os quatro suspeitos. Nas buscas realizadas, os policiais encontraram um revólver Taurus,, uma escopeta,R$ 50.Ao levantarem as fichas dos quatro presos, os policiais confirmaram que eles eram procurados por tráfico de drogas, e tinham, todos eles, envolvimento com diversos crimes, como roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas.Um deles já havia sido preso no último dia 5, em flagrante por posse de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Todos foram levados para o Ceflan 3, onde a ocorrência foi encerrada.