Em um dia, Uberlândia registra quase 800 novos casos de COVID-19

Número de confirmações se deu por um represamento de exames (foto: Divulgação/Prefeito de Uberlâdia) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, registrou recorde de confirmações de casos de COVID-19 em um único dia. Foram 772 novos casos em 24 horas, segundo boletim divulgado pela Prefeitura, além outras sete mortes no mesmo período. O município agora tem quase 30 mil casos da doença. Nesta terça-feira (29),, no Triângulo Mineiro, registroude confirmações de casos deem um. Foramem 24 horas, segundo boletim divulgado pela Prefeitura, além outras sete mortes no mesmo período. O município agora tem quase 30 mil casos da doença.









Os 772 casos registros desta terça superaram em 40% o recorde anterior depois do final de semana com maior volume de confirmações desde o início da pandemia. Entre os últimos sábado e domingo, em Uberlândia, houve 898 novos pacientes como COVID-19.





De acordo com o informativo municipal, o alto número de confirmações em um dia se deu por um represamento de exames realizados nos dias 27 e 28 de setembro, cujos resultados saíram apenas nesta terça. No boletim do dia 28 realmente constavam 832 casos suspeitos.





Apesar do alto número de novos contágios, a ocupação de UTI na rede municipal, atualmente, está em 71% dos leitos exclusivos para pacientes graves de COVID-19 e em 74% em relação ao total de leitos em Uberlândia.





Ainda há 28.950 casos confirmados de COVID-19 na localidade e 560 mortes em decorrência do novo coronavírus. Há um óbito suspeito em investigação.