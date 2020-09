Em 10 dias, Uberaba tem aumento de quase 1000 casos da COVID-19

Monitoramento Diário da COVID-19 em Uberaba divulgado na noite desta segunda-feira (28) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba, no Triângulo Mineiro, confirmaram quase 1000 novos casos positivos da COVID-19. O primeiro caso positivo na cidade foi no dia 18 de março, há mais de seis meses, mas nesses últimos dias cresceram consideravelmente os casos no município. Em 10 dias as autoridades sanitárias de, noMineiro, confirmaram quasepositivos da-19. O primeiro caso positivo na cidade foi no dia 18 de março, há mais de seis meses, mas nesses últimos dias cresceram consideravelmente os casos no município.

De acordo com o Monitoramento Diário COVID-19 da Prefeitura de Uberaba, no dia 18 de setembro eram 4.591 as confirmações da doença na cidade, sendo 120 óbitos. Já no último boletim divulgado na noite desta segunda-feira (28), os casos positivos já somam 5.475 e as mortes totalizam 140.





LEIA MAIS 19:40 - 28/09/2020 COVID-19: em 10 dias, Santa Rita do Sapucaí registra aumento de mais de 130% nos casos

19:47 - 28/09/2020 COVID-19: Muriaé volta para onda amarela e muda regras de atividades

17:59 - 28/09/2020 COVID-19: Zema compara pandemia a futebol: 'Estamos começando o 2° tempo'



“Nós temos um trabalho junto à UFTM, com a disciplina de Estatística e Matemática, que faz um levantamento das projeções e estimativas de novos casos analisando os números da semana epidemiológica anterior. Então a gente faz uma projeção a cada cinco dias”, explicou Iraci.



O secretário detaca o trabalho do Observatório COVID-19 Uberaba que apresenta toda semana em seu site (https://coviduberaba.github.io/index.html#uberaba) novos gráficos e projeções embasadas em análises científicas, as quais auxiliam os gestores públicos da cidade nas tomadas de decisão. Por exemplo, no site há informações de estimativas de crescimento exponencial para os próximos cinco dias para o município. Mesmo assim, o secretário de Saúde, Iraci Neto, diz que o crescimento desses quase 1000 casos positivos nos últimos 10 dias está dentro da projeção e que a situação da pandemia na cidade ainda é considerada controlada.“Nós temos um trabalho junto à UFTM, com a disciplina de Estatística e Matemática, que faz um levantamento das projeções e estimativas de novos casos analisando os números da semana epidemiológica anterior. Então a gente faz uma projeção a cada cinco dias”, explicou Iraci.O secretário detaca o trabalho do Observatório COVID-19 Uberaba que apresenta toda semana em seu site (https://coviduberaba.github.io/index.html#uberaba) novos gráficos e projeções embasadas em análises científicas, as quais auxiliam os gestores públicos da cidade nas tomadas de decisão. Por exemplo, no site há informações de estimativas de crescimento exponencial para os próximos cinco dias para o município.

O primeiro caso do novo coronavírus em Uberaba, confirmado pela Prefeitura no dia 18 de março, foi de uma jovem de 23 anos que havia feito uma viagem para Londres (Inglaterra) no início daquele mês. Já a primeira morte da doença confirmada na cidade foi no dia 10 de abril; a vítima foi um homem de 74 anos que, segundo a Prefeitura de Uberaba, tinha hipertensão e diabetes.

Atualmente, a ocupação de leitos de UTI no sistema público de saúde de Uberaba está em 34%, o que representa 33 pessoas internadas. Já a ocupação de leitos de enfermaria está em 36%, o que representa 48 pessoas internadas.