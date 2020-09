Justiça mantém em regime fechado homem que estuprou a filha em Neves

Nesta segunda-feira (28), um homem condenado por estuprar sua filha teve seus pedidos de progressão de pena negados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que manteve decisão da Comarca de Ribeirão da Neves. Com a sentença, ele deverá permanecer em regime fechado.

O detento, que cumpre pena de 15 anos por ter abusado sexualmente da filha, pretendia conseguir autorização para trabalhar fora da penitenciária e realizar saídas temporárias.

Na primeira instância, o pedido foi negado com base no exame criminológico. O exame, feito por um psicólogo para avaliar a personalidade do detento, concluiu que ele não estava apto a receber a progressão de regime. O Ministério Público também recomendou a manutenção da sentença.