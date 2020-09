Prisões indicam aumento do tráfico de drogas no Centro de Belo Horizonte

Material apreendido dentro do carro de um dos suspeitos (foto: PMMG/Divulgação)

Nos últimos dois meses, houve muitos casos depresos no Centro de. Na sexta-feira (25), por exemplo, foi detectada uma nova prática nesse tipo de crime, com a prisão de dois homens que seriam intermediários – ou seja, responsáveis por formarem grupos dede drogas e depois de recolher dinheiro, para uma grande compra.

Eles conseguiam, junto ao tráfico, a aquisição de grande quantidade de droga por um valor inferior, o que lhes possibilitava lucro de quase 100% em cada venda.





Na madrugada desta segunda-feira (28), na Avenida Oiapoque, durante, policiais do Gepar do 1º BPM suspeitara da atitude de três homens. Ao serem abordados, eles demonstraram nervosismo e tentaram justificar a presença ali, porém de maneira desconexa.Na revista feita pelos policiais com um dos homens foi encontrada ade um veículo, que um dos suspeitos dizia ser seu. Ofoi encontrado estacionado na Rua dos Guaicurus, e no interior dele havia 13 tabletes de maconha, três celulares e R$ 713 em dinheiro cuja procedência o suspeito não soube informar.A suspeita maior é que os três municiavamem situação depara a venda de drogas na região.Eles foram levados, juntamente com o veículo e as drogas apreendidas, para o Deflan II.