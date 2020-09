'Abrimos o bar com disciplina e não houve nenhum problema na cidade', diz Kalil

Há duas semanas, prefeitura ampliou horário de funcionamento de bares e restaurantes (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

"Fazque abrimos o bar com disciplina e não houve nenhum problema na cidade. Vamos ver daqui a alguns dias como foi ada feira." A declaração foi dada pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, na tarde desta segunda-feira (28), em coletiva de imprensa na sede da prefeitura.A PBH apresentou resultados do combate contra o novo coronavírus. A capital mineira ficou em segundo lugar entre as capitais com menos mortes por 100 mil habitantes. "Nosso índice hoje de mortes está em 2,8. A cidade está de parabéns", disse o prefeito.

Kalil também anunciou não terá volta às aulas em BH até o ano que vem

Etapas de reabertura

Em 19 de setembro, a PBH deu sinal verde para a nova etapa de retomada das atividades em meio à pandemia do novo coronavírus em Belo Horizonte: os clubes de lazer e a Feira de Artesanato da Afonso Pena (feira hippie) puderam voltar a funcionar no último fim de semana.



Além disso, a prefeitura também anunciou a ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes, que podem funcionar todos os dias, inclusive com shows autorizados, mas com proteção de acrílico.



A reabertura das atividades é feita em fases subsequentes e cumulativas, conforme a segurança do quadro geral da cidade. A mudança das fases depende da análise dos indicadores epidemiológicos e dos resultados publicados no Boletim de Monitoramento.



Resultados positivos criam condições para a evolução do processo. Da mesma forma, existe a possibilidade de retorno às fases anteriores, em caso de indicadores negativos.