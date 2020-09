Latrocínio ocorrido em fevereiro, em distrito de Cláudio, é esclarecido

Policiais encontraram a vítima caída no chão, já sem vida, e em avançado estado de decomposição (foto: Polícia Civil/Divulgação)



Com a prisão de quatro homens, na manhã desta sexta-feira (25), a polícia dá por encerrada a investigação sobre o assassinato de um homem, a facadas, num sítio no distrito de São Bento, na cidade de Cláudio, em fevereiro. O motivo do crime foi latrocínio, matar para roubar. Quatro mandados de prisão, expeditos pela Justiça, foram cumpridos, dentro da Operação Fenrir.





“Os quatro suspeitos foram presos em suas casas e encaminhados à delegacia, onde confessaram o envolvimento no crime. Ao final do inquérito policial, responderão pelo crime de latrocínio, previsto no artigo 157, inciso 3º, II do Código Penal”, disse o delegado.





No dia do crime, segundo os policiais, ao chegarem à casa da vítima a encontraram caída no chão, já sem vida, e em avançado estado de decomposição. Segundo relatório da perícia, o homem morreu em decorrência de uma perfuração de faca.



Objetos roubados





Na época do crime, o filho da vítima relatou que foram roubados um relógio de pulso personalizado da Empresa Minasul e uma carabina de pressão, que pertenciam a seu pai. Isso fez com que fosse caracterizado o crime de latrocínio.





A operação contou com o apoio de 19 policiais civis das Delegacias de Polícia em Divinópolis, Cláudio e Carmo do Cajuru, além de sete viaturas.





Segundo um vizinho do sítio, Nilton Galo, desde que o crime aconteceu, sua mãe não quer mais dormir no que ela chama de “casa da roça”. “Ela tem medo de que aconteça, com ela, o mesmo que ocorreu com nosso vizinho.”