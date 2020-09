Mãe e filho são presos por suspeita de latrocínio em Dores do Indaiá

A mulher teria usado uma faca para atingir a vítima (foto: Reprodução/ Internet) mulher, de 36 anos, e o filho dela, de 17, foram detidos, nesta sexta-feira (25), em Dores do Indaiá, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, por suspeita de envolvimento em um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima era um homem de 52 anos. Uma, de 36 anos, e odela, de 17, foram, nesta sexta-feira (25), em, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, por suspeita de envolvimento em um, que é o roubo seguido de morte. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima era um homem de 52 anos.









Ainda próximo ao local, os PMs encontraram a faca usada no crime.





A polícia fez alguns levantamentos até que identificaram a mulher que teria cometido o crime. Ela foi localizada e confessou ter se desentendido com a vítima e trocado agressões. A mulher também disse que atingiu o homem com a faca, pegou o telefone que estava no bolso dele e fugiu.





O aparelho celular foi achado na casa da criminosa.





Participação





Segundo a PM, o filho da suspeita, que tem envolvimento em outros crimes, assumiu ter ajudado a mãe. Ele alegou que ficou do lado de fora da casa esperando a mãe matar a vítima. O jovem também disse que avisou a mãe quando ouviu uma vizinha chamando a polícia.





Os dois suspeitos foram detidos e conduzidos à delegacia, juntamente com os materiais apreendidos – o celular roubado e a faca usada no crime.

