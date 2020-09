Cachorro defende dono durante confusão e é esfaqueado em Ouro Fino

Cachorro é esfaqueado durante briga (foto: Canal Sul das Gerais/divulgação)

A Polícia Militar informou que foi acionada a comparecer ao Bairro Jardim Aeroporto durante uma briga entre dois homens. A confusão aconteceu dentro da casa da vítima. “Informações de populares deram conta de que o motivo teria sido o envolvimento com o tráfico de drogas”, diz a PM.

Segundo a polícia, os ânimos se exaltaram quando um dos homens tentouo outro. Durante a confusão, o cachorro tentou defender o dono e acabou atingido pela facada.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito fugiu antes da chegada dos militares e o animal foi levado para uma clínica veterinária. “O suspeito foi identificado e a PM segue em rastreamento na região”, afirma a assessoria de comunicação da corporação.

O cachorro é mestiço com raça Blue Heeler e passa bem. “Ele chegou debilitado, perdeu muito sangue. Ele ainda está com a doença do carrapato, que agrava a situação. O animal não estava sendo bem tratado, mas o cachorro foi medicado e está em observação”, diz Simone Cardosi, médica veterinária que socorreu o animal.